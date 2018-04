VW Touareg breekt hoogterecord

Door: BV

en wetenschappelijke expeditie bereikte in Chili, op de hellingen van de hoogste vulkaan ter wereld Ő Ojos del Salado Ő, met een VW Touareg een hoogte van 6080m. Dat is goed voor een vermelding in het Guiness Book of Records, want nooit eerder ging een conventioneel voertuig op eigen kracht zo hoog. De Touareg was door VW Individual uitgerust om het moeilijke terrein te trotseren. Extra verlichting, een winch, aangepast rubber, een grote lastdrager en modderplaten bleken voldoende op het onherbergzame terrein. De achtkoppige expeditie installeerde een seismografisch station dat wordt beheerd door het Geological Research Centre in Potsdam.