Kunstige 1007 viert marktlancering

et is altijd een goed idee om origineel uit de hoek te komen tijdens het lanceringsweekend van een nieuw model. Peugeot liet daarom een 1007, die op 11 en 12 juni bij ons op de markt komt, door kunstenaar Jean-Luc Moerman onder handen nemen. Een festival van kronkels, vlotte lijnen en weelderige kleuren is het resultaat. Bij een kunstwerk hoort natuurlijk ook een vernissage; die vindt plaats op 11 juni tijdens een “Dirty Dancing” avond in de Marino Continental in Brussel. Peugeot houdt het op een publiek met genodigden, maar tussen 23.00u en 24.00u is de toegang vrij.