Nieuwe afwerking Tonic op Citroën C2

itroën voegt een nieuwe versie toe aan het C2-gamma. Het merk wil met de Tonic een antwoord bieden op het verlangen van klanten om tegen een voordeliger prijs te kunnen rijden met een sportief getinte C2, met het uitzicht van de VTR-uitvoering. De buitenzijde is gebaseerd op de instapper, Furio, maar wordt verrijkt met de voorbumper van de VTR, een achterbumper in koetswerkkleur met een onderspoiler in zwarte kunststof, mistlichten en specifieke sierdoppen. De uitvoering wordt te koop aangeboden in zes tinten; zwart, zilvergrijs en metaalgrijs, blauw, rood en geel.

Aan de binnenkant wordt de bekleding van de Furio hernomen, maar de constructeur voegt er blauw doorschijnende decorelementen, elektrisch bediende ruiten, deurpanelen met stoffen inlegstukken en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening aan toe. Metaalkleur en een radio-CD zijn de enige opties.

De C2 Tonic is beschikbaar met een 1.1l benzinemotor met 61pk en een 1.4l HDi-dieselkrachtbron met 70 paarden. De meerprijs ten opzichte van de Furio bedraagt € 450, dus er is een Tonic vanaf € 11.240. Omdat Citroën het gamma optimaliseert, verdwijnen de uitrustingsniveau’s Tentation en Image. De C2 is daardoor te krijgen als Furio, Tonic, SX, VTR, VTS en Exclusive.