Peugeot vernieuwt 307!

eugeot frist de 307 op. Het merk neemt het model binnen en buiten onder handen. Het zwaartepunt van de vernieuwing is het hertekende front. Peugeot volgt daarmee de weg die het met de 407 en 1007 insloeg. In de langgerekte koplampunits zitten de ronde optieken voortaan onder een koepel in het heldere afdekglas. De traditionele, boven de bumper geplaatste, grille verdwijnt. In plaats daarvan staart de 307 je aan met een gapende bek, zoals de grotere broer. Die grote grille is bumperoverschrijdend en krijgt opvallend ingewerkte mistlichten. De zijdelingse beschermlijsten worden vooraan enkel nog bijgestaan door twee kleine stootblokjes. Op de flank bekeken brengt de facelift weinig nieuws. Achteraan noteren we de typische zaken; nieuwe lichtunits (niet voor de CC) die ronde optieken onder eenkleurig rood afdekglas plaatsen en voor het eerst gebruik maken van LED-technologie, en een aangepast bumperschild. Al even gebruikelijk zijn de nieuwe koetswerktinten en een aangepast design voor de lichtmetalen velgen en sierdeksels. Omdat de motorkap wat boller werd, is de snuit meteen ook vriendelijker voor voetgangers.

De binnenzijde wordt getrakteerd op nieuwe kleurenschema’s, opgewaardeerde materialen en nieuwe bekledingen. Het instrumentenpaneel oogt voortaan stijlvoller want de ronde klokken krijgen steeds een chroomrand. De klant krijgt ook de mogelijkheid om meer persoonlijke accenten te leggen. Naast de populaire aluminiumkleurige sierlijsten, blijft een meer luxueus houtmotief tot de mogelijkheden behoren.

Eerder al voerde Peugeot, vooral met het oog op het halen van de Euro IV-uitlaatnormen, enkele wijzigingen door aan het motorenpallet van de 307. Het aanbod wordt ter gelegenheid van deze facelift tussen de verschillende versies verder geharmoniseerd. Zo zal de 307 CC voortaan ook te krijgen zijn met de 2.0 HDi common-rail dieselmotor met 136pk. Anderzijds wordt de 177pk en dik 200Nm rijke 2.0l benzinemotor, die tot op heden enkel onder de kap van de CC huisde, beschikbaar voor de 307 in drie- en vijfdeursuitvoering. Meteen is ook een nieuwe GTI met dynamische prestaties geboren. Beide versies halen immers een top van 220km/u. De spurt naar 100km/u kan in 8,8 seconden afgehaspeld worden.

Peugeot zal het nieuwe model tonen op het Autosalon van Frankfurt, in september. Rond die tijd moet het opgefriste nummer ook bij de dealer staan pronken.