Volkswagen: geen Passat zonder Variant

u de berline-uitvoering van de Passat bij de dealer staat, is het uitkijken naar de break. Die krijgt net als de vierdeurs een groeischeut en zal voortaan 4,77m lang zijn. In de breedte komt er 7cm bij in vergelijking met de voorganger. De vormgeving is geen pottenbreker, maar koppelt de inmiddels gekende elegantie aan nieuwe elementen als het V-vormige verchroomde radiatorrooster en achterlichten die gebruik maken van LED-technologie. De daklijn daalt slechts licht en dat zorgt samen met een ruim bemeten overhang achteraan voor een forse laadbak. De functionele variant slikt in de configuratie voor dagdagelijks gebruik 100l meer dan z’n voorganger. De kofferinhoud van 603l loopt op tot 1.731l wanneer de achterbank wordt neergeklapt.

Het motorenpallet zal bestaan uit vijf benzinemotoren en drie direct ingespoten zelfontbranders. De beschikbare vermogensversies voor de benzinerijders zijn 102pk, 115pk, 150pk en 200pk. De Variant wordt ook meteen geïntroduceerd met een 250pk sterke 3.2l V6 FSI in combinatie met 4Motion vierwielaandrijving. Dieselen kan met 105, 140 en 170pk. De marktintroductie is voorzien voor september.