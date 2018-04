Botsresultaten nieuwe VW Passat

Door: BV

D

e nieuwe VW Passat kreeg van de Euro NCAP een quotering van 5 sterren voor de bescherming van de inzittenden. Na de Touran, de Golf en de Touareg is het de vierde VW die het tot nog toe maximale aantal sterren krijgt toegekend. De gezinswagen scoort ook uitstekend als het op de bescherming van kinderen aankomt. Als die op een correcte manier plaatsnemen genieten zij van een bescherming die vier sterren waard is. Omdat VW bij het ontwerp van de voorsteven rekening hield met de voetgangerbescherming, wist het model ook hierin twee sterren weg te kapen. Daarmee verovert hij in zijn segment een plaats in de kopgroep.