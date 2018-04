Irmscher maakt Astra GTC pittiger

Door: BV

D

e Duitse koetswerkveredelaar Irmscher heeft een zwak voor Opel. Het bedrijf mocht dan ook niet nalaten de sportiefste onder de Astra’s, de nieuwe driedeurs GTC, onder handen te nemen. Er wordt gewerkt volgens beproefd recept; de kit omvat agressiever ogende bumperschilden, zijskirts en een kofferspoiler. Typerend voor Irmscher is de grille met ruim bemeten rechthoekig gaaswerk dat van de traditionele Opel-badge ontdaan is. Het lichtmetaal heeft een diameter van 19 duim. Het interieur kan op eenvoudig verzoek voorzien worden van aluminiumaccenten en een bekleding naar smaak. Onderhuids worden enkel de dieselversies onderhanden genomen. De 1.7 CDTi kan 120 in plaats van 100 paarden sterk zijn. De 1.9 CDTi van Fiat-origine is standaard leverbaar met 120 of 150pk. Irmscher doet er daar nog 25 bovenop.