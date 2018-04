Voor de fans: Citroën C2 Batman

Door: BV

eze zomer mogen we de nieuwe Batman-prent “Batman Begins” ook in ons land in de bioscopen verwachten. Ter gelegenheid daarvan lanceert de Italiaanse importeur alvast een speciale Batman-C2. Die wordt zowel binnen als buiten geheel in het zwart uitgevoerd. Onder meer op de motorkap, de tankdop, de dorpellijsten, de plafondverlichting en de luidsprekers prijkt een Batman-logo. De Batmobiel van Franse makelij heeft daarnaast recht op een spoilerset en specifieke lichtunits achteraan. Binnenin horen aluminiumkleurige pedalen en een dito pookknop tot de voorzieningen.