Volkswagen brengt Jetta terug

Door: BV

V

olkswagen heeft de eerste gegevens van de opvolger van de Bora bekendgemaakt. Eerste opvallend feit; de naam Bora gaat ter ziele. VW kiest opnieuw voor Jetta. In VS, waar het de best verkopende Europese auto is, is het model overigens altijd Jetta blijven heten. De compacte limousine wordt verder nog in Azië, Afrika en Australië van de hand gedaan. Het merk bouwt alle Jetta’s in Mexico.

Het uiterlijk van de Jetta, waarvan we eerder al beelden van de Amerikaanse versie lieten zien, is geënt op dat van de Golf. Het front wordt net als bij de Passat gecombineerd met een diep uitgesneden bumperoverschrijdend sierrooster en achteraan vinden we nieuwe, dynamisch vormgegeven LED-lichtunits. De wederopstanding van de Jetta gaat gepaard met een gezonde groeischeut; het nieuwe model is 4,55m lang (+ 17,8 cm), 1,78m breed (+4,6 cm) en 1,46m hoog (+ 1,3cm). De lengtetoename zit niet enkel in de overhangen, de wielbasis van 2,58m is 6,5cm meer dan voorheen.

VW claimt dat de toename in buitenafmetingen zo goed als intergraal voordeel oplevert voor de binnenruimte. Zo zou de beenruimte achteraan met een forse 5cm toenemen en is op de achterbak 2,4cm meer hoofdruimte voorradig. De kofferruimte is altijd al het sterke punt geweest van de vierdeurs-derivaten van compacte VW’s en dat is hier niet anders. De traditionele kofferklep verleent toegang tot een 527l grote kofferbak. Dat is zowaar nog 71l meer dan bij de Bora. Een in ongelijke delen neerklapbare achterbank wordt standaard.

De Jetta wordt deze zomer gelanceerd met vier benzinemotoren en drie dieselmotoren. De beschikbare uitrustingsniveaus zullen Trendline, Comfortline en Sportline heten. De instapper wordt een 100pk sterke 1.6 benzine die wordt geflankeerd door drie FSI motoren; een 115pk sterke 1.6, een 150pk sterke 2.0 en de 200pk krachtige drukgevoede versie van deze laatste (uit de Golf GTI). Dieselen zal kunnen met 105, 136 of 170pk.

Volkswagen vermeldt in de lijst met standaarduitrusting naast de neerklapbare achterbank ook nog zes airbags, ESP, elektrisch bediende ruiten, centrale vergrendeling, 16-duims velgen (staal) en een halfautomatische klimaatcontrole. Meer gegevens volgen later.