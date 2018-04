Volkswagen frist New Beetle op

Door: BV

W bouwt de New Beetle al sinds 1998, toen het model eerst op de Amerikaanse en later op de Europese markt werd gelanceerd. Sinds die tijd bleef het lijnenspel ongewijzigd maar voor z’n respectabele zevende verjaardag wordt het Golf-derivaat nu toch op een opfrisbeurt getrakteerd. Niet geheel onverwacht, want VW probeerde de aanpassingen al even uit op de Beetle Ragster show-auto die begin dit jaar in Detroit stond te pronken. De aanpassingen zijn subtiel, maar merkbaar. Zo stralen de nieuwe ronde voor- en achterlichtunits meer karakter uit.

De bumperschilden zijn voor- en achteraan helemaal nieuw. Het front krijgt een eigentijdser uiterlijk met drie lage luchtdoorstroomopeningen en daarin ingewerkte mistlichten. De Amerikaanse versie -de enige waarvan fotomateriaal is vrijgegeven- heeft daarboven de permanente zijverlichting zitten die op de Europese versie vervangen wordt door de richtingaanwijzers. Achteraan kreeg het stootpaneel een horizontale doorstroomopening die nagenoeg de hele breedte bestrijkt. Zowel voor- als achteraan kregen de bumpers een meer uitgesproken horizontale plooilijn. De flanken worden gemoderniseerd door meer afgevlakte spatborden.