Citroën C1 ziet vier sterren

e gloednieuwe Citroën C1 werd door de EuroNCAP, de onafhankelijke organisatie die in Europa de crashbestendigheid van wagens controleert, getrakteerd op een score van vier sterren. De C1 sleepte 26 punten in de wacht. Bijna net zo goed als de C2, C3 en C3 Pluriël die ook al op vier sterren konden rekenen met een puntentotaal van respectievelijk 29, 28 en 31 punten. De voetgangersveiligheid kreeg een 2-sterren-beoordeling en de kinderbescherming werd met 3 sterren beloond. Het 3,43m lange instapmodel beschikt steeds over frontale airbags, veiligheidsgordels met voorspanners en krachtbegrenzers vooraan en Isofix bevestigingspunten. Omdat de C1 onderhuids gelijk is aan de Peugeot 107 en de Toyota Aygo, mag je ervan uit gaan dat die identiek scoren.