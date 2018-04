Elektrische Mitsubishi Colt

Door: BV

M

itsubishi Motors heeft beslist de ontwikkeling van elektrische voertuigen toe te spitsen op wielmotoren, in combinatie met lithium-ionbatterijen. Het bedrijf werkt al jaren aan deze piste, vooral omdat de wielmotor een regeling van de aandrijf- en remkracht per wiel mogelijk maakt en de positie van de elektromotor in de velg de ontwerpers optimale vrijheid verlenen. Het concept leent zich omwille van bovenstaande mogelijkheid om de aandrijfkracht per wiel af te regelen, ook uitstekend voor gebruik in vierwielaangedreven voertuigen. De technologie is bovendien compatibel met hybride elektrische wagens en brandstofcelvoertuigen. Een conventionele transmissie en aandrijfas zijn overbodig en de vrijgekomen ruimte kan dus gebruikt worden voor omvangrijke componenten als de batterijen, brandstofcellen of waterstoftanks.

Het MIEV-concept (Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle) wordt momenteel al op circuit getest in een nieuwe Colt. De testwagen is afgeleid van de standaard Colt. Na het uitbouwen van de verbrandingsmotor, brandstoftank en de transmissie werden twee wielmotoren gemonteerd op de achterwielen. Die worden gevoed door batterijen in de vloer. De Colt weegt in deze configuratie 1150kg, haalt een snelheid van maximaal 150km/u en heeft een actieradius tot 150km. De motor levert 20Kw en 600Nm koppel en haalt 1.500t/min. De testwagen zal nog worden aangepast met aparte sturing van aandrijf- en remkracht voor het linker- en rechterwiel om zo de rijprestaties te verbeteren. Na het verkrijgen van de typegoedkeuring zal de Colt EV ook op de openbare weg worden getest.