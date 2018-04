Nieuwe Opel Zafira botst goed

Door: BV

D

e tweede generatie van de Zafira staat nog niet bij de dealer, maar EuroNCAP wist er toch al enkele tot schroot te herleiden. De nieuweling kreeg van de beoordelingsinstantie de maximale score van vijf sterren voor de bescherming van de inzittenden. Helemaal verwonderlijk is dat niet, want de architectuur van het model is gebaseerd op die van de Astra, die ook vijf sterren in de wacht sleepte. De Zafira wordt ook bekroond met vier sterren voor de bescherming van kinderen. Het veiligheidsarsenaal van het model omvat onder meer een geavanceerde stabiliteitscontrole, frontale en zijdelingse plofkussens vooraan en gordijnairbags.