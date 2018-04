Exelero is supersportwagen van Maybach

Door: BV

n de Tempodrom in Berlijn onthulde Maybach de Exelero Coupé. Het unieke model is ontwikkeld in opdracht van bandenproducent Fulda, die de sportwagen zal gebruiken als testvoertuig voor een nieuwe generatie wegbanden. Fulda ontwikkelde een 315/15 ZR 23 wegband die een topsnelheid van meer dan 350km/u moet aankunnen.

De ingenieurs van Maybach lieten zich voor de vormgeving inspireren door een studie uit de jaren dertig. Twee professoren en vier studenten van de technische hogeschool in Pforzheim bedachten oplossingen voor techniek en koetswerk. Het onderstel wordt geleend van de Maybach 57, maar de 5,6l V12 bitrubo bleek onvoldoende krachtig om de opgelegde topsnelheid te halen. Daarom werd de cilinderinhoud vergroot naar 5,9l en werden de turbo’s opnieuw gecalibreerd. De Exelero heeft daardoor 700pk en 1020Nm koppel onder de lange motorkap zitten. Het koetswerk werd door Stola gebouwd.

De 5,9m lange, 2,14m brede en 1,39m hoge sportwagen weegt 2,66 ton, maar spurt in nauwelijks 4,4 tellen naar 100km/u. Tijdens tests in het Italiaanse Nardo haalde Maybachs creatie reeds een snelheid van 351,45km/u. De exotische, golvende looks van het testmodel, worden aan de binnenzijde gecomplementeerd door een uitgesproken luxueus interieur. Dik, zwart leder en aluminium vormen daarin de hoofdtinten, gecombineerd door Alcantara accenten in een rijke, rode tint. Er zijn geen plannen voor serieproductie.