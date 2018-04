Volkswagen Fox vanaf € 8.990

Door: BV

olkwagen heeft de laatste jaren behoorlijk wat kritiek mogen slikken als het op prijzenpolitiek aankwam. Het ‘volkse’ merk opende de aanval op segmenten die duidelijk niet binnen dat kader passen, maar -vooral- ook de kleintjes van het merk waren behoorlijk prijzig. Kritiek die bij de constructeur niet in dovemansoren viel. Het resultaat daarvan is de introductie van de Fox. Dat is géén vervanger voor de zo goed als geflopte Lupo, die enkel in de ultrazuinige drieliterversie en als sportieve GTI blijft voortbestaan, maar een nieuwe budgetvriendelijke instapper. De Fox is al een succesnummer in Brazilië, zal daar ook gebouwd worden, maar is wel op verschillende vlakken aangepast aan de Europese smaak. Detailwijzigingen aan het exterieur zorgen ervoor dat de 3,8m lange, 1,54m hoge en 1,66m brede Fox nauwer aansluit bij het Europese familiegezicht.

Het interieur van de Fox is ontwikkeld voor vier inzittenden. Omdat het model bovengemiddeld hoog is, moet het plaatsaanbod achteraan voldoende zijn voor twee volwassenen. De volledige achterbank kan over een afstand van 15 centimeter worden verschoven en de rugleuning is in twee gelijke delen neerklapbaar. Al naargelang de configuratie wordt daardoor een bagageruimte gecreëerd die tussen 260l en 1.016l groot is. De Fox komt in onze contreien standaard met twee frontale airbags, driepuntsgordels (vooraan met gordelspanners) en hoofdsteunen op alle zitplaatsen. ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes zijn ook steeds aanwezig. Voor zijdelingse airbags moet je bijbetalen.

Om de prijs zo veel mogelijk te drukken komt er slechts één versie van de Fox op de markt. Die is verkrijgbaar met drie motoren, 9 koetswerkkleuren en twee interieurdesigns. Tot de immer voorziene comfortuitrusting horen onder meer een afdekscherm voor de bagage, een instrumentenbord met een snelheidsmeter en een toerenteller, pre-stereo-uitrusting met 4 speakers, een snelheidsafhankelijke elektrohydraulische stuurbekrachtiging en getinte ruiten.

De basismotor, verkrijgbaar voor € 8.990, is een 1.2l driecilinder met 55pk en 106Nm koppel. Daarmee haalt de Fox 100km/u in 17,2 tellen. De dwars gemonteerde driecilinder lijnmotor neemt genoegen met 6l/100km voor de gemengde cyclus. Een 1.4l benzine die bij 5.000t/min levert en 124Nm trekkracht in petto heeft, is de meest dynamische combinatie. Voor € 10.460 kan je met de Fox een top van 167km/u halen en sprint je naar 100km/u in 13 tellen. Een 1.4 TDI-dieselmotor is voorzien voor de dieselliefhebbers. De TDI moet VW minstens € 11.550 opleveren en is 70pk en 155Nm sterk. De top bedraagt 161km/u, de sprint gaat in 14,7 seconden en -belangrijker- het verbruiksgemiddelde wordt teruggedrongen tot 4,9l/100km. Alle drie de motoren worden gekoppeld aan de handgeschakelde MQ200-vijfbak van VW.