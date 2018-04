Mitsubishi Colt succesvol

Door: BV

itsubishi is tevreden over de verkoopsaantallen van de Colt. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar wist de constructeur al 18.814 Europese klanten voor het model te strikken. In ons land stond de teller voor 2005 eind april op 834 stuks, wat bij de Belgische invoerder tot tevredenheid strekt. De driedeursuitvoering is de populairste met ongeveer 60% van de verkopen. De 1.5l common-rail dieselmotor is daarin de populairste motorvariant. Onder de kap van het vijfdeurs-koetswerk ligt meestal een 1.3l benzinemotor. De constructeur verwacht nog een extra impuls door de sportieve Colt CZT, met een 150pk en 210Nm sterke 1.5l turbomotor tussen de voorwielen, die rond deze tijd aan het gamma wordt toegevoegd.