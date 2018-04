Citroën C1: de prijzen

Door: BV

C

itroën’s C1 komt pas in juni van dit jaar op de markt, maar hoe veel de stadsrakker kosten moet, geeft de importeur nu al vrij. De compacte telg, 3,43m lang, 1,63m breed en 1,47m hoog, komt er als driedeurs en als vijfdeurs in telkens twee afwerkingsniveaus. Bij de motoren zal de keuze bestaan uit een 1.0 VVT-i en een 1.4 HDi. De benzinemotor is een geheel nieuw ontwikkelde driecilinder uit de stal van Toyota. Die weegt slechts 67kg, ontwikkelt 68pk bij 6.000t/min. en 93Nm koppel bij 3.600t/min. Over de gemengde cyclus heeft deze krachtbron genoeg aan 4,6l/100km. De diesel kennen we al uit onder meer de C2 en C3, maar het vermogen wordt naar onderen toe aangepast voor de instapper. De 1.4 HDi zal bij 4.000t/min een maximumvermogen van 55pk leveren. Het koppelkromme bereikt haar hoogste punt van 130Nm al bij 1.750t/min. De zelfontbrander springt nog zuiniger met het kostbare vocht om; de gemengde cyclus hoeft slechts 4,1l diesel te kosten. De C1 benzine en diesel zijn uitgerust met een nieuw ontwikkelde vijfversnellingsbak. Een Sensodrive gerobotiseerde versnellingsbak kan optioneel verkregen worden in combinatie met de 1.0.

Het lanceringsaanbod bestaat uit de versies Tentation en Seduction. De tweede versie heeft een in de hoogte verstelbaar stuurwiel en stuurbekrachtiging voor op de eerste. In de driedeursuitvoering wordt de 1.0 Tentation geleverd vanaf € 8.550. De 1.0 Seduction is er vanaf € 9.500. De vijfdeursversies kosten telkens € 300 extra. De 1.4 HDi kost minimaal € 11.250 maar is enkel verkrijgbaar met vijf deuren en als Seduction. De optielijst is kort; metaalkleur kost € 270, Radio-CD en Toerenteller zitten in een pakketje van € 420 en Radio-CD, Toerenteller én Airco kosten samen € 1.200.