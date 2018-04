Opel Astra en Meriva voeren segment aan

Door: BV

owel de Opel Astra als de Meriva leggen tijdens de eerste vier maanden van het jaar beslag op de eerste plaats in het verkoopsklassement van hun segment. In de maand april bereikte de constructeur een marktaandeel van 11%. Het resultaat voor de eerste vier maanden bedraagt 10,38%. De Astra is intussen een jaar op de markt en loopt goed. Met 5.989 eenheden dit jaar haalt hij een aandeel van 14,31% in het segment van de compacte middenklassers. Vorig jaar was dat nog de helft minder. Opel verwacht dat de recente lancering van de Astra GTC en de Astra Coupé Cabrio, diue in het voorjaar van volgend jaar komt, de verkoop nog zullen stimuleren. De Meriva was in 2003 één van de pioniers van het segment van de kleine monovolumes en behoudt een aandeel van 23,33%.