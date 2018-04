Straatversie van race-Nubira

Door: BV

C

hevrolet is sinds dit seizoen actief in het WTCC (World Touring Car Championship) met de Nubira. Tijdens de tweede race van het seizoen op het Franse Grand Prix circuit in Magny-Cours heeft het voormalige Daewoo een prototype van een straatvariant van de racewagen voorzien. Als alles loopt zoals verwacht wordt de Nubira WTCC R+, nu nog een conceptauto, voor het einde van het jaar aan het gamma toegevoegd.

De vierdeurs krijgt aërodynamische hulpelementen in de vorm van een lagere voorbumper met grote luchtinlaten, verbrede voorschermen, gewelfde zijskirts, een achterspoiler en een specifieke achterbumper. Aan de binnenzijde beschikt het model over een zwartlederen bekleding en R+-logo’s op onder meer de voorstoelen, de vloermatten en het dashboard. De sierstrips zijn aluminiumkleurig, er is een sportstuur en anti-slip pedalen vervangen de normale exemplaren.

De anabolenkuur heeft niet alleen gevolgen voor het interieur. Onder de kap zit voortaan een 172pk en 230Nm sterke krachtbron. Het verschil met de standaard 123pk en 165Nm sterke 1.8 viercilinder benzinemotor zit in een mechanische lader (supercharger) met een druk van 0.5 bar. Daardoor stijgt het motorvermogen met niet minder dan 40%. Om de voorwielen de kans te geven de extra paardenkrachten te verwerken, wordt een limited slip differentieel aan de aandrijflijn toegevoegd. De Nubira WTCC R+ haalt 100km/u in 8 tellen en houdt het pas bij 215km/u voor bekeken.

De remschijven vooraan kregen een grotere diameter en om het wegcontact te optimaliseren monteert Chevrolet onder de 30mm verlaagde sportophanging 215/45-rubber op 17-duims lichtmetalen velgen.