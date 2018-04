Nieuwe kleine Skoda in 2006

Door: BV

E

erder al besliste de directie van Skoda om een vierde modelreeks aan het gamma toe te voegen. Inmiddels werd een termijn voor de première vastgelegd en werd een productievestiging gekozen. De nieuwkomer zal gebaseerd zijn op de Roomster, die in 2003 op het Autosalon van Frankfurt debuteerde als studiemodel. In maart 2006 moet de definitieve versie te bewonderen zijn op het Autosalon van Genève. Het model zal gebouwd worden in Kvasiny, waar het merk momenteel ook al de Superb assembleert. De uitbreiding van de productie-installaties vereist een investering van bijna 100 miljoen euro en zou 2.000 arbeidsplaatsen creëren.

De Tsjechische staat doet haar duit in het zakje met een investeringsaanmoediging van iets meer dan 14 miljoen euro.