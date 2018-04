Caterham lanceert meest radicale '7' ooit

Door: BV

n oktober kondigde Caterham een opfrisbeurt voor z’n sportwagengamma aan. Nu laat de constructeur weten te starten met de productie. Het nieuwe vlaggenschip krijgt een 2261cc viercilinder-in-lijn motor onder de kap die afkomstig is van Ford (Duratec), maar door Cosworth grondig onder handen is genomen. De zestienklepper is daardoor niet minder dan 260pk sterk. Gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak stuwt die de Caterham naar 96km/u (60Mph) in 3,1 sec. De top bedraagt net geen 250km/u. Een minder krachtige versie met 200pk spurt nog steeds in minder dan 4 tellen naar 100km/u en haalt 224km/u. De Britten kunnen de Caterham CSR 200 kopen vanaf 28.500 pond. Voor de CSR 260 wil de Britse nicheconstructeur minstens 34.000 pond.