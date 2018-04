Meer over de Toyota Aygo

Door: BV

et is nog wachten tot oktober vooraleer de Aygo bij de plaatselijke Toyota-dealer te kijk staat, maar het merk heeft intussen nagenoeg alle informatie vrijgegeven. De naam van Toyota’s kleinste is afgeleid van de combinatie van de lettergrepen ‘I’ en ‘go’. Op die manier symboliseert de naamgeving volgens de constructeur vrijheid en mobiliteit. De Aygo is een gezamenlijk project van PSA (Peugeot Citroën) en Toyota en is specifiek voor de Europese markt ontwikkeld. De basisarchitectuur wordt door de Citroën C1, de Peugeot 107 en de Aygo gedeeld. De Toyota-looks zijn afkomstig van onder meer de driehoekige vorm van de achterste zijruiten, specifieke bumperpanelen, een typerende grille met een uitstulping rond het Toyota-schild die doorloopt op de motorkap en een eigen set lichtunits. Wat de Europese Japanner met z’n tweelingbroertjes onder Franse vlag gemeen heeft is het geringe verschil tussen de drie- en de vijfdeursuitvoering. Die zijn zo gelijkaardig vormgegeven dat het onderscheid moeilijk te maken valt. Volgens de constructeur is dat om klanten de mogelijkheid te bieden de veelzijdigheid van een vijfdeurs te combineren met het dynamisme van een driedeurs.

Voor de cabine gingen de ontwerpers de mosterd halen bij speedbootdesign. Dat is vooral te merken aan de middenconsole, waarvan de bedieningsknoppen voor de ventilatie overeenkomsten vertonen met de gashendels bij vaartuigen. De boordplank zelf is uitgevoerd in twee tinten met een korrelige structuur. De kleurschakeringen scheppen een indruk van ruimte. De stuurkolom en de instrumenten vormen één geheel. Zo blijft de afleesbaarheid steeds optimaal als de positie van het stuurwiel versteld wordt. De toerenteller is een apart rond klokje. Een trendy element bij onder meer Mini, smart en Daihatsu werd geleend. De binnenschelp van de deurpanelen is op een slimme manier geïntegreerd in het interieur. Daardoor komt de koetswerkkleur aan de binnenzijde terug zonder dat dit te goedkoop oogt. Het wemelt binnen van de bergvakjes; wegenkaarten, drank, mobiele telefoon, zonnebril, CD’sij voor alles is een plaatsje gereserveerd. De volledig in glas uitgevoerde kofferklep (met zichtbare scharnierpunten) biedt toegang tot een koffer met een benepen inhoud van 139l. De leuningen van de twee achterste zitplaatsen laten zich wel neerklappen (niet op de instapversie).

De Aygo is omwille van de vormgeving van de bumperschilden de kortste van de PSA-Toyota-drieling. De lengtemaat bedraagt 3,40m. De breedte en hoogte zijn goed voor 1,61m en 1,46m. Het onderstel, waarvoor veelvuldig gebruik wordt gemaakt van staal met een hoge weerstand, is geheel nieuw. Vooraan worden de wielbewegingen gecontroleerd door een ophanging van het McPherson-type. Achteraan zit een nieuw ontwikkelde torsieas. De Aygo krijgt steeds ABS en een elektrische stuurbekrachtiging. Dankzij de compacte afmetingen is het model in de stad op niet veel meer dan 9m te draaien. Toyota rust de stadsmus uit met geventileerde schijfremmen met een diameter van 247mm vooraan en trommelremmen van 200mm achteraan.

De Aygo debuteert met een 1.0 VVTi-benzinemotor onder de kap. In 2006 wordt die gevolgd door een 1.4l HDI van PSA. De driecilinder benzinemotor is een recordjager. Dankzij variabele kleptiming is het één van de meest geavanceerde driecilinders die in Europa in productie zijn. Het maximumvermogen van 68pk en het koppel van 93Nm worden door geen andere atmosferische 1.0 driecilinder geëvenaard, terwijl het blok met 67kg ook nog eens het lichtste is. Mede daardoor is de Aygo al vanaf 790kg baanwaardig. De 1.0 wordt gecombineerd met een vijfbak of een gerobotiseerde bak met even veel verhoudingen. De topsnelheid bedraagt in beide gevallen 157km/u. Accelereren naar 100 kan met de handgeroerde bak in 14,2 tellen. De halfautomaat is 7 tienden langzamer. Beiden laten een gecombineerd verbruik van 5,6l/100km optekenen. Het model komt er als Aygo, Aygo + en Aygo Sport. Allen hebben ze recht op twee airbags, stuurbekrachtiging, ABS met EBD, radio-CD en meegespoten bumperschilden. Vanaf het tweede niveau horen zijdelingse airbags, Isofix bevestigingspunten, 50/50 neerklapbare achterbank, hoofdsteunen achter en elektrische ruiten tot de standaardvoorzieningen. Over het prijskaartje houdt Toyota voorlopig de tanden op elkaar.