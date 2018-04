Chevrolet Aveo wél voor België

Door: BV

M stelt in Shanghai een nieuwe vierdeurs voor die is ontwikkeld om niet minder dan 120 landen gecommercialiseerd te worden. De Chevrolet Aveo is een project van GM Daewoo in samenwerking met PATAC, wat staat voor Pan Asia Technical Automotive Center en een joint venture is tussen GM en Shangai Automotive Industrie Corp. Group (SAIC).

De 4,31m lange, 1,71m brede en 1,49m hoge Aveo Sedan moet de opvolger worden van de vierdeurs Kalos. Het model heeft recht op een geheel nieuwe vormgeving. De koplampen, achterlichten met cilinderische lampen, buitenspiegels, deurgrepen, velgen en wieldoppen zijn allemaal nieuw. De Aveo wordt in China geleverd met een keuze uit een 1.4- of 1.6-liter DOHC vier-cilinder motor, gekoppeld aan naar keuze een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertraps automaat.

Chevrolet België voorziet de introductie van deze wagen op onze Belgische en Luxemburgse markt. Een exacte introductiedatum is nog niet bepaald, maar het model wordt in de loop van 2006 bij ons aan de catalogus toegevoegd.