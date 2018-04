Frisse neus voor Audi A3

Door: BV

e driedeursversie van Audi’s A3 wordt opgefrist. Het merk uit Ingolstadt voorziet het model immers van de nieuwe familiesnuit, met de over de bumper doorlopende single-frame radiatorgrille. De andere uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot de introductie van enkele nieuwe koetswerktinten, een door quattro ontwikkeld ’S-Line’-koetswerkpakket en nieuwe velgen. Aan de binnenzijde worden de sportzetels voorzien van een nieuwe bekleding en moet het stuurwiel wijken voor nieuwe exemplaren waarvan het centrale deel verwijst naar de karakteristieke vorm van het single-frame rooster.

Technische aanpassingen zijn er in de vorm van een aangepaste, comfortabeler, afstelling voor de sportophanging. Het ESP-systeem wordt tegelijk uitgebreid met een nieuwe functie die ingrijpt op de bekrachtiging. Als de bestuurder in limietsituaties het stuurwiel manipuleert op een manier die de stabiliteit ten goede komt, dan zal het nieuwe systeem dat aanmoedigen door de bekrachtiging soepel te laten verlopen. Wie in dezelfde situatie echter op een niet stabiliserende manier reageert, zal in het stuurwiel een grote weerstand ondervinden. Op die manier levert het systeem passieve stuurassistentie. De productie van de vernieuwde A3 start begin mei.