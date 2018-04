Dit is de nieuwe Seat Leon

Door: BV

p het Autosalon van Genève presenteerde Seat nog een prototype van de nieuwe Leon, maar nu heeft het merk de definitieve looks bekendgemaakt. Net als bij de Toledo en de Altea wijkt de productieversie enkel in details af van het eerder voorgestelde showexemplaar. De Leon is de meest directe afstammeling van de Salsa Concept Car die het merk in 2000 toonde, al vertonen ook de andere reeds genoemde modellen duidelijke verwijzingen naar dit model. De Leon is van alles wat; het moet een praktische vijfdeurs zijn met de looks van een coupé en een zithouding die die van een monovolume benadert. Het expressieve lijnenspel omvat dan ook vloeiend vormgegeven lichtunits, de dalende plooilijn over de flanken, in de A-stijlen ondergebrachte wisserbladen en gecamoufleerde deurhendels op de achterportieren. Het model kreeg ook een groeischeut; in de lengte komt er 132mm bij (lengte: 4,31m) en de breedte meet met 1,77m 26mm meer dan voorheen. De hoogte bedraagt 1,46m. Het onderstel is ook hier dat van de Golf, wat betekent dat de wielbasis 65mm langer werd (2,58m).

De Leon komt er van meet af aan met vier motoren. De instapper wordt een 1.6 benzine die goed is voor 102pk. Een 2.0 FSI levert 150pk. Dieselen kan met een 1.9TDI met 105pk of een 2.0 TDI die in ons land 136pk zal leveren. De 1.6 en 1.9TDI worden gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak terwijl de twee topmotoren recht hebben op zes versnellingen. Optioneel kan de 2.0 FSI aan een Tiptronic-automaat gekoppeld worden terwijl de TDI-motor met dezelfde inhoud verkrijgbaar is met de briljante DSG-versnellingsbak. Het onderstel profiteert uiteraard van alle verbeteringen die bij VAG bij de introductie van het platform doorvoerde. Naast de onafhankelijke McPherson voortrein heeft de Leon heden dus ook recht op een volledig onafhankelijke achterophanging (multi-link).

Op de lijst met standaarduitrusting prijken onder meer elektro-mechanische stuurbekrachtiging, ABS, tractiecontrole, stabiliteitscontrole en zes airbags. Het model debuteert op het Autosalon van Barcelona en zal in Martorell van de band lopen. De fabriek bouwt de Leon met vier uitrustingsniveaus die in opgaande lijn luisteren naar de benamingen Reference, Stylance, Sport en Sport-up.