BMW 3-Reeks: de break!

Door: BV

B

MW heeft de eerste beelden vrijgegeven van de 3 Touring die in september op het Autosalon van Frankfurt z’n wereldpremière zal beleven. Die Touring wint binnen het gamma overigens steeds meer aan belang. BMW bewijst dat doordat deze functionele variant voor het eerst in vier generaties autonoom en parallel met de berline ontwikkeld werd. Het silhouet moet sportief ogen, met verwijzingen naar de lijn van een Coupé. De snuit en de A-stijl zijn nog gelijk aan die van de vierdeurs, verder buigt de daklijn zacht af naar de achterklep. Omdat de zijkanten licht oplopen benadrukt dat de sportiviteit. De brede D-stijl moet volgens de Duitsers de aandacht op de achterwielaandrijving vestigen.

Het motorenpalet loopt gelijk met dat van de eerder dit jaar geïntroduceerde berline. In eerste instantie zal er keuze zijn uit een 325i die goed is voor 218pk en 250Nm. De nieuweling haalt daarmee een top van 243km/u en spurt desgewenst naar 100km/u in 7,2 seconden. De 320d is 163pk en 340Nm sterk, haalt 223km/u en rondt de kaap van 100km/u na 8,6 tellen. Een 330i Touring wordt 258pk en 300Nm sterk terwijl een 320i Touring de instapversie wordt met 150pk en 200Nm. Het summum voor de dieselrijders wordt een 231pk en 500Nm sterke 330d Touring. Standaard is het model steeds voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak; een zestrapsautomaat wordt in optie aangeboden.

Net als de Berline groeide de Touring fors ten opzichte van z’n voorganger. De hoogte van 1418mm betekent een toename van 9mm. In de lengte kwam er 42mm bij tot 4520mm en de breedte nam met 78mm toe en bedraagt heden 1817mm. Da’s goed voor de inzittenden, maar ook de bagageruimte groeide met 25l naar een totaal volume van 460l. De achterbank is in ongelijke delen neerklapbaar. De verkregen laadvloer is nagenoeg vlak en biedt ruimte voor maximaal 1385l bagage. Een afdekgordijn voor de bagage gaat samen met het openen van de achterruit (die apart van de achterklep kan geopend worden) omhoog om het laden te vergemakkelijken.

Vanaf 17 september is de Touring ook bij de Belgische dealers te bewonderen.