Citroën Picasso nu ook "Dynamique"

itroën introduceert een nieuwe afwerking "Dynamique” in het Picasso-aanbod. De uitvoering is gebaseerd op het afwerkingsniveau SX, maar heeft ook recht op een lederen stuurwiel, 15-duims lichtmetaal en getinte ruiten. Deze zaken worden in het pakket aangeboden voor een meerprijs van € 400 ten opzichte van de SX-afwerking. De bumpers en sierlijsten in koetswerkkleur en de chroomstrips van de SX-uitvoering blijven uiteraard behouden. De beschikbare koetswerkkleuren zijn eveneens identiek aan die van bovenvermeldde uitvoering, maar de binnenbekleding is specifiek. De uitvoering is beschikbaar met een 1.8i 16v benzinemotor of met de 110pk sterke 1.6 diesel.