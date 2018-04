Chery lonkt naar Europa

Door: BV

e overname van MG Rover door het Chinese autoconcern SAIC is mislukt, maar dat wil niet zeggen dat de autobouwer z’n plannen om de Europese consument te jagen heeft opgeborgen. Naast SAIC lonkt nu ook het Chinese Chery naar de ‘Westerse’ markten. Op het Autosalon van Shanghai stelt het merk enkele modellen voor die duidelijk voor export in aanmerking komen. De S16, een eivormige stadswagen, en de FengYun, een gezinswagen op basis van de Golf II moeten we hier niet meteen verwachten. De B13 is echter wel een exportkandidaat. Dat is een monovolume die dik 5m lang, ruim 1,80m breed en 1,85m hoog is. De wielbasis bedraagt 3 meter en het interieur moet voorzien zijn van 6 tot 8 zetels en wordt, zo claimt de constructeur, geheel moduleerbaar.

Chery’s M14 wordt dan weer een moderne sportwagen die gebouwd wordt op een geheel nieuw -dus modern- platform. Een metalen wegklapdak, sportzetels en moderne audiosystemen staan allemaal op de uitrustingslijst. Het Italiaanse stijlhuis Pininfarina mocht zich dan ook uitgebreid met het concept bemoeien. Onder de kap van de M14 huizen twee huiseigen benzinemotoren met een inhoud van 1.6 of 2.0l.