Lanceerprijzen vernieuwde Chevrolet Matiz

Door: BV

erder al konden we u een eerste kennismaking met de vernieuwde Chevrolet Matiz serveren en nu heeft de importeur ook het prijskaartje van de guitige stadsrakker bekendgemaakt. Het aanbod bestaat uit een 52pk en 72Nm sterke 796cc driecilinder en een 995cc viercilinder. Die levert 66pk en 91Nm trekkracht. De 0.8 neemt genoegen met 5,2,l/100km terwijl de 1.0 slechts 4 deciliter meer vraagt voor dezelfde oefening.

De 0.8 is er in de basisuitvoering S voor de competitieve prijs van € 7.299. De wat beter uitgeruste S+-uitvoering moet € 7.999 opleveren. De 1.0 is er vanaf € 8.699 als SE en voor ten minste € 9.699 als SX. Twee airbags, gordelspanners, een neerklapbare achterbank, vijf deuren en ABS zijn steeds standaard. Een stuurbekrachtiging is er vanaf de uitvoering S+ en op de viercilindermodellen hoort zelfs airco tot de mogelijkheden. Die is optioneel voor de SE (€ 500) en standaard op de SX.