Cherokee SRT8 is snelste Jeep ooit

e SRT-afdeling van DaimlerChrysler, wat zo veel wil zeggen als Street Racing Technology, heeft nu ook de hand kunnen leggen op de Jeep Grand Cherokee. Het resultaat is de Cherokee SRT-8. Voorwaar geen watje, want het is het snelste en krachtigste product dat ooit de merknaam droeg. Onder de kap huist eens te meer de HEMI-motor, maar door de boring te vergroten heeft die in dit geval een inhoud van 6,1 in plaats van 5,7l. Daarnaast werd de compressieverhouding verhoogd, is de cilinderkop aangepast, kregen de in- en uitlaatsystemen een hoger debiet en werd de maximale omwentelingssnelheid opgetrokken. Door die ingrepen wint de HEMI 25% aan vermogen en is het blok 415pk sterk. De koppelkromme geeft een maximale trekkracht van 556Nm aan. De acceleratie naar 100km/u hoeft daardoor niet meer dan 5 tellen in beslag te nemen.

SRT levert met de Grand Cherokee ook meteen z’n eerste vierwielaangedreven model af. Het koppel gaat in normale omstandigheden (via een vijftrapsautomaat) voor 90% naar de achtertrein, maar bij gripverlies wordt desnoods het hele vermogen naar de voortrein gestuurd. De obligate tussenbak is nieuw en werd door SRT samengesteld uit bestaande componenten. Hij is niet minder dan 27kg lichter dan de terreinbak van Jeep voor zware toepassingen. Een bijtgraag remsysteem met mat zwart gelakte remzadels en vier zuigers wordt door specialist Brembo aangeleverd. De remschijven zijn rondom geventileerd. Vooraan hebben ze een diameter van 360mm. Achteraan zijn ze 350m groot. De chassisafstelling knabbelt 2,5cm van de rijhoogte om een meer dynamische wegligging te creëren. Daarnaast heeft het onderstel recht op andere veren, ophangbussen en stabilisatorstangen.

De koets krijgt een nieuwe voorschort die de opwaartse druk vermindert en meer koellucht naar de 6,1l HEMI stuurt. Achteraan biedt het bumperpaneel ruimte voor twee ruim bemeten centraal opgestelde uitlaatstukken. Een drempeluitbreiding zorgt voor een toename van de zuigkracht tussen het voertuig en het wegoppervlak. Het vijfspaaks lichtmetaal is 20 duim groot en is vooraan geschoeid met 255/45 Goodyear-banden. Achteraan monteert de fabrikant zelfs rubber met maat 285/40. Aan de binnenzijde wordt het onderscheid met een meer modale Grand Cherokee gemaakt door de sportstoelen, de inlegstukken in daim, koolstof- en aluminiumaccenten en een aangepast instrumentarium (met onder meer blauwe verlichting en een oliedruk en Őtemperatuurmeter). Het koetswerk is verkrijgbaar in drie specifieke tinten. Het interieur is uitgevoerd in een kleur die door Jeep ‘Medium Slate’ werd gedoopt.