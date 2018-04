Subtiele lift voor Ford Mondeo

Door: BV

ord geeft de Mondeo nog een opfrisbeurt; een subtiele dan wel. De voor- en achterbumper zijn nieuw en chroom wordt wat rijkelijker gebruikt. Een moderner uiterlijk wordt bekomen door meer doorschijnend glas te gebruiken voor de achterste lichtunits. Het ontwerp van de luchthapper en het radiatorrooster vooraan zijn ook nieuw. De afwerkingsniveaus Ghia en Titanium krijgen voortaan een koetswerk dat helemaal in koetswerkkleur is uitgevoerd. Voor een gladder uiterlijk worden nieuwe knipperlichten op de flank gemonteerd en verdwijnen de stootstrips op de deuren.

Aan de binnenzijde zijn de aanpassingen niet veel spectaculairder. Zoals steeds waren de stofjes voor de bekleding voorwerp van wijziging. Het aanbod met drie verschillende sierlijsten werd aan de tijdsgeest aangepast. Het centrale klokje kreeg een nieuwe zwarte inlegplaat en de kleuren en de verlichting van het instrumentarium werden aangepast om de zichtbaarheid te verbeteren. De duurdere versies hebben ook recht op meer verchroomde onderdelen.

Bij de rijeigenschappen zijn er twee aanpassingen te melden; de ingenieurs hebben ervoor gezorgd dat het rempedaal meer feedback geeft en dat het remsysteem sneller reageert. Om aan de vraag van het cliënteel tegemoet te komen, wordt de Durashift zesversnellingsbak voorzien van een extra beveiliging om te verhinderen dat de achteruitversnelling ongewenst wordt geselecteerd. De 2.2l TDCI topdiesel (met 155pk en 400Nm koppel) wordt tegen augustus gewijzigd om aan de Euro IV-emissienormen te voldoen. De 2.0 TDCI, die besteld kan worden in vermogensversies van 115 en 130pk, voldoet reeds aan de Euro IV-norm. De instapdiesel, ook een 2.0, met een vermogen van 90pk wordt tegen augustus vervangen door een andere common-rail diesel met hetzelfde vermogen, maar een geringere uitstoot. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de 1.6 TDCI die ook tussen de voorwielen van de Focus te vinden is.

Ford bouwt de Mondeo met zeven benzinemotoren. De ST220 blijft met een 226pk sterke 3.0l V6 de sportieve topper. Daaronder vinden we 3.0l V6 met 224 paarden, een 2.5l V6 die goed is voor 170pk en een 145pk krachtige 2.0l viercilinder. Daarnaast zijn er nog drie motoren met een inhoud van 1.8l. Die zijn 110, 125 en 130pk rijk. De productie van de vernieuwde Mondeo start in mei.