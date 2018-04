BMW 5-Reeks volgens Alpina

Door: BV

lpina heeft de nieuwe BMW 5-Reeks onder handen genomen. Tussen de voorwielen huist een 4,4l V8 die door een compressor van drukvoeding geniet. De krachtbron levert daardoor 500pk bij 5.500t/min. De koppelkromme is echter nog indrukwekkender; vanaf 1.000t/min Őnauwelijks meer dan het stationaire toerental- is 300Nm trekkracht voorradig. Tussen 4.250 en 5.250t/min. bereikt de curve haar hoogste waarde met een trekkracht van 700Nm. Een automatische zesbak van fabrikant ZF sluist het geweld door naar de achterwielen. Met tiptoetsen aan het stuurwiel kan de bestuurder ook handmatig een versnelling kiezen. De 1740kg zware B5 wordt in 4,7 tellen naar 100km/u gecatapulteerd. De top bedraagt 314km/u.

Het design van de 5-Reeks werd door Alpina op de gebruikelijke wijze onder handen genomen. Er is een eerder discrete koetswerkkit die de opwaartse druk beperkt en toch een Cx van slechts 0,29 laat optekenen, typerende velgen en een specifieke interieuraankleding die behalve exclusieve ledercombinaties ook specifieke sierlijsten en een sportstuur omvat. Het rode instrumentarium werd vervangen door een exemplaar met een tweekleurige verlichting.