Honda Airwave alleen voor Japan

Door: BV

H

onda heeft een compacte break onthuld. Die luistert naar de naam Airwave en is tot nader order enkel voor de Japanse markt bestemd. Het model is 435m lang en deelt niet minder dan een derde van z’n organen met de kleine Honda Jazz. Onder de kap huist een 1.5l benzinemotor die goed is voor 110pk en 134Nm koppel. Het model komt er niet enkel in traditionele combinaties met een handgeschakelde versnellingsbak en voorwielaandrijving; een versie met vierwielaandrijving en een CVT-automaat (met 7 voorgeprogrammeerde verhoudingen Ő zoals in de Jazz) staat ook in de catalogus.

De kofferinhoud bedraagt zonder in te boeten op interieurruimte reeds 473l. Dat en de lage laaddrempel van 52cm zijn te danken aan een truck die ook voor de Jazz wordt gebruikt; de benzinetank zit centraal (onder de voorzetels) in plaats van conventioneel tussen de achterwielen.