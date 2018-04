Tucson drijft opmars Hyundai

Door: BV

e sympathieke, compacte en ook prijsbewuste Getz heeft binnen het Hyundai-gamma z’n plaats als verkoopstopper moeten afstaan aan de Tucson. Tegen het einde van de zomer van 2004 had de constructeur voor dat model reeds 1.000 bestelbonnen op zak, terwijl het merk had aangegeven tevreden te zijn met een verkoop van 500 stuks. Inmiddels vonden al 4.000 exemplaren de weg naar de klant. In de modellentop blijft de begin dit jaar opgefriste Santa-Fé vast op 3 (voor de Matrix en de Trajet), wat moet bewijzen dat de Tucson voor niet al te veel interne concurrentie zorgt.

Met de Tucson als motor verovert het Koreaanse merk in ons land inmiddels een marktaandeel van 2,02% en staat het op de dertiende plaats in de verkoopsstatistieken. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar verkocht de constructeur net geen 3.000 wagens; 5,09% meer dan afgelopen jaar (2.851). Dit terwijl de automarkt tijdens het eerste trimester 6,14% minder goed presteerde dan in 2004.