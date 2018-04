Eindelijk prijzen voor Peugeot 1007

Door: BV

p 11 en 12 juni wordt de Peugeot 1007 eindelijk in het Belgische dealernetwerk gelanceerd. De kleine stadswagen, voorzien van twee elektrisch bediende schuifdeuren, is er in de uitvoeringen Urban, Trendy en Sporty. De instapper wordt de 1.4. Die is er in een handgeschakelde versie vanaf € 13.990. Een gerobotiseerde versnellingsbak die 2 Tronic werd gedoopt is verkrijgbaar voor een meerprijs van € 650. De tweede benzinevariant is een 110pk krachtige 1.6l. Die is er niet als Urban en wordt steeds gecombineerd met de 2Tronic impulsbak. De Trendy moet € 17.040 kosten, de Sporty is met € 17.790 de duurste telg uit het ganse gamma. Dieselliefhebbers opteren voor de 69pk sterke 1.4 HDi. Het prijskaartje varieert van € 15.290 (Urban) tot € 17.690 (Sporty).

Wie zich in de lanceringsperiode laat verleiden tot een aankoop, krijgt er van de concessiehouder meteen een tweede Cameleo-kit bij. Daarmee kan je de look van het interieur aanpassen.