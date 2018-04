Krachtiger 1.5dCi voor Renault Modus

Door: BV

R

enault heeft de gekende 1.5dCi dieselmotor voor de Modus gemoderniseerd. De kleine zelfontbrander was al niet stiefmoederlijk bedeeld, en beschikt over een common-rail inspuiting met een inspuitdruk van 1.600 bar en een turbo met een variabele geometrie. De solenoïde injectoren van de 100pk versie worden echter vervangen door piëzo-elektrische exemplaren van fabrikant Siemens. Die technologie maakt het dankzij een vier maal snellere responstijd van de injectoren mogelijk om drie inspuitingen per cyclus te verrichten. De decibelproductie vermindert daardoor, terwijl een verbeterde verbranding de CO² uitstoot doet afnemen tot een gemiddelde van 124g/km. Een vierde motordemper en een nieuw vliegwiel zorgen eveneens voor een soepeler en verfijnder motorkarakter. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 4,7l/100km.

Door de toegenomen efficiëntie levert de motor ook wat meer vermogen. De 1.5dCi is in deze uitvoering 106pk sterk. De trekkracht steeg met 20% naar 240Nm. De diesel wordt gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde handgeroerde zesbak; de eerste gangwissel die door Renault en Nissan samen werd ontwikkeld. De nieuwe combinatie maakt de Modus 186km/u snel. De spurt naar 100km/u wordt in 11,2 seconden afgehaspeld.