Meer over de Volkswagen Fox

olkswagen heeft op het Autosalon van Leipzich de Europese Fox aan het publiek voorgesteld. Met de Fox wil het merk nog eens een echte ‘volkswagen bouwen’; een maximaal ruimteaanbod voor een beperkt budget. Het product zelf is afkomstig van de Braziliaanse afdeling van de constructeur. De Fox staat daar sinds oktober 2003 in de catalogus, maar werd recent al op een opfrisbeurt getrakteerd. De 3,82m lange, 1,66m brede (zonder buitenspiegels) en 1,54m hoge Fox kreeg specifiek voor de Europese markt een aangepast uiterlijk, ook al blijft dat beperkt tot de bumperschilden. Met de wijzigingen laat VW het product beter aansluiten bij de recente ontwerpstijl van de Europese modellen. Het is ook door die detailaanpassingen dat de Fox enkele centimeters zwelt ten opzichte van z’n Braziliaanse evenknie. De wielbasis blijft uiteraard ongewijzigd; die bedraagt 2,47 meter.

Binnenin het compleet verzinkte koetswerk biedt de Fox ruimte aan vier inzittenden. Vooraan bedraagt de breedte ter hoogte van de ellenbogen 1.401mm. Achteraan is dat 1.423 millimeter. Daardoor moet je ook achteraan met twee volwassenen comfortabel kunnen zitten. De achterbank staat verder achteruit dan bij de Zuid-Amerikaanse Fox, om meer beenruimte te creëren. De kofferinhoud blijft desondanks 260l ruim. Tegen een meerprijs kan geopteerd worden voor een verschuifbare achterbank. De verstelradius bedraagt 15cm. Daardoor kan de kofferinhoud oplopen tot 355l met de rugleuning in zitpositie. Door de bank (in twee delen) neer te klappen loopt het laadvolume op tot 1.016l.

VW biedt de Fox meteen aan met drie motorversies. Benzinerijders kunnen hun hart ophalen aan een 1.2l benzine die 55 paarden sterk wordt en een 1.4 met 75pk. Dieselen kan met de inmiddels gekende 1.4l driecilinder TDI. Die levert 70pk. De snelste benzineversie laat een topsnelheid optekenen van meer dan 160km/u en accelereert naar 100km/u in net geen 15 tellen.

Hoeveel de Fox in ons land moet kosten, is nog niet bekend, maar de instapper zou niet meer dan € 10.000 duur worden. De prijzen voor de Duitse markt kennen we wel; daar kan je vanaf € 8.950 een exemplaar bemachtigen. Op 29 april worden de orderboeken voor het Duitse cliënteel geopend. Ons land volgt traditioneel kort daarna.