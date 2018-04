Opel Corsa “The Incredibles” met TomTom Go

Door: BV

pel heeft een overeenkomst afgesloten met de producent van draagbare navigatiesystemen TomTom. Daardoor wordt het Corsa-actiemodel “The Incredibles” standaard uitgerust met TomTom Go 300; een draagbaar navigatiesysteem met een 3,5” aanraakscherm in kleur en gesproken instructies. De detailkaart van het land van de eigenaar wordt voorgeprogrammeerd, maar de kaarten van andere landen zijn via internet beschikbaar.

De Corsa “The Incredibles” kan vanaf vandaag besteld worden. De versie is verkrijgbaar met drie of vijf deuren en met alle Corsa-motoren. Naast het navigatiesysteem hebben alle modellen recht op het airco-pack (airconditioning en elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels, 15-duims lichtmetalen velgen, een lederen stuurwiel en een specifieke interieurbekleding. Het prijskaartje begint bij € 12.940.