Nissan Micra wordt Street Racer

issan lepelt een 1.6l viercilinder benzinemotor tussen de voorwielen van de Micra. Deze 110pk sterke variant moet deze zomer de strijd aanbinden met potente Europese concurrentie als de Mini One, de Fiësta S en de Citroën C2 VTR. Om het surplus aan vermogen naar het wegdek te kanaliseren, wordt het onderstel aangepast. Dat gebeurt door het team dat ook al zorgde voor de afstelling van de Europese 350 Z.

Het model zal herkenbaar zijn aan het grotere 16-duims lichtmetaal, een diep uitgesneden voorspoiler met in de bumper geïntegreerde mistlichten, donker getinte koplampunits, zijschorten, een dikke uitlaat en een in koetswerkkleur gespoten dakspoiler. Binnenin zullen we zetels met een verbeterde zijdelingse steun, aluminium pedalen en een instrumentarium met een witte achtergrond vinden.

De nieuwe Micra krijgt naar alle waarschijnlijkheid SR achter de typebenaming geplakt. Dat staat voor ‘Street Racer’. De prestaties zijn nog niet vrijgegeven, maar het merk maakt zich sterk dat de verhouding tussen gewicht en vermogen gunstiger is dan bij het gros van de concurrenten. Op het prijskaartje zou hetzelfde van toepassing zijn.