Suzuki X2 wordt voorloper nieuwe Grand Vitara

uzuki heeft op het Autosalon van New York al voor de tweede maal dit jaar een studiemodel voor een SUV onthuld. Het eerste was de Concept X (een terreinwagen die op een haar na 5m lang is), en nu is het de beurt aan de X2. Die is een maatje kleiner; de lengte bedraagt 4,47m, de hoogte is 1,69m en het model is 1,88m breed. Suzuki richt daarmee duidelijk z’n peilen op de Amerikaanse consument maar de definitieve productieversie van het exemplaar krijgt naar alle waarschijnlijkheid een Europees debuut; op het Autosalon van Frankfurt in september van dit jaar. In onze contreien zal de vijfpersoons SUV de Grand Vitara aflossen, die dankzij alweer fors toegenomen afmetingen (in de lengte komt er ruim 30cm bij, de breedte betekent een toename van 10cm en de wielbasis is bijna 20cm groter) het rijk van de volwassen 4x4’s betreedt. Liefhebbers kijken intussen ook reikhalzend uit naar de opvolger van de ‘gewone’ Vitara, waarvan de versheidsdatum inmiddels ruim verstreken is.

Het showmodel beschikt over een V6 benzinemotor die 185pk sterk is en wordt gekoppeld aan een automaat met 5 verhoudingen. De aandrijving gebeurt permanent over de vier wielen. Als dat ook op de productieversie zo is, levert de Grand Vitara dus z’n inschakelbare vierwielaandrijving in. De voor het zwaardere terreinwerk onontbeerlijke reductiebak en centraal sperdifferentieel blijven gelukkig behouden.

Om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen, belooft Suzuki alvast zes airbags, ESP en tractiecontrole. De technologie blijft echter niet beperkt tot veiligheidsitems; een startsysteem zonder sleutel, een hoogwaardige audio-installatie en volautomatische klimaatregeling staan ook op de lijst.