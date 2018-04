Opel introduceert nieuwe 1.8 benzinemotor

Door: BV

O

pel introduceert een nieuwe 1.8l benzinemotor die tot 14 procent krachtiger en 4 procent zuiniger is dan het huidige 1.8l-blok met 125pk. De motor zal debuteren onder de kap van de nieuwe Zafira, gevolgd door de Vectra, Signum en andere Opel-modellen.

De krachtbron is geheel nieuw en beschikt onder meer over vier kleppen per cilinder, twee continu verstelbare nokkenassen voor een betere cilindervulling, een tweetraps inlaatspruitstuk met een draaibare trommel in plaats van kleppen (om de stromingsverliezen te beperken) en een diepgetrokken uitlaatspruistuk met geïntegreerde catalysator. De krachtbron levert maximaal 140pk, terwijl 90% van het maximumkoppel van 174Nm beschikbaar is van 2.200 tot 6.200t/min. Ondanks de toegenomen technologie wisten de ingenieurs het gewicht van de krachtbron met 3 procent te reduceren.

Vergelijkende tests met een Opel Vectra resulteerden in een verbruikswinst van 4% ten opzichte van de huidige 1.8. Daardoor komt het verbruiksgemiddelde op 7,3l/100km. De topsnelheid stijgt van 205 naar 213km/u en de spurt naar 100km/u wordt afgehaspeld in 10,5 in plaats van 11,2 tellen. De nieuwe krachtbron voldoet vanzelfsprekend aan de Euro-IV emissienorm.