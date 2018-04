Corvette-power voor Chevrolet Trailblazer

Door: BV

e Amerikanen hebben het op de New York Autoshow voornamelijk over sportiviteit. Of dan toch over brute kracht, en dat is een trend waaraan de SUV’s niet langer ontsnappen. Chevrolet presenteert in de metropool immers de Trailblazer SS, waarbij de dubbele S staat voor ‘Super Sport’. Daarnaast staan ook de Malibu en Malibu MAXX in SS-livrei, maar die compacte berline kennen we in Europa niet. De Trailblazer heeft de toevoeging te danken aan de aanwezigheid van de 6l V8-krachtbron van de Corvette. Die levert 391pk, 535Nm koppel en wordt gekoppeld aan een viertrapsautomaat die de paardenstal naar de aangedreven achterwielen versluisd.

De Trailblazer SS weegt iets meer dan twee ton, maar de V8 heeft daar niet de minste moeite mee; 100km/u kan na 5,7 tellen van de wijzerplaat afgelezen worden. Om de overdracht enigszins efficiënt te laten gebeuren, monteert Chevrolet 255/50-rubber op 20-duims lichtmetaal onder de aangepaste (verlaagde en stuggere) ophanging. Om het potentieel in de verf te zetten heeft de SS recht op dikkere bumpers, in het oog springende luchthappers, een aangepaste uitlaatlijn en een specifieke binnenbekleding die bulkt van de zilverkleurige sierelementen. De productie start in de herfst.