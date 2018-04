Jeep Commander voorgesteld

Door: BV

eep heeft in New York z’n nieuwste aanwinst voorgesteld. De Commander komt boven het huidige aanbod plaatsnemen en luidt meteen ook een heel productoffensief in. In tegenstelling tot de recentste creaties van het merk, waar de stoere vormen verzacht werden door ronde accenten, kiest het merk in dit geval resoluut voor een klassiek en hoekig ontwerp. De Commander meet 4,79m in de lengte, 2,26m in de breedte (inclusief spiegels) en is 1,90m hoog. De inspiratie voor het design vonden de ontwerpers bij de Jeep-modellen uit het verleden. Het lijnenspel vertoont trekken van de Willys Station Wagon (1946 tot 1962), de Jeep Wagoneer (1963 tot 1991) en ook de lijnen van de in 1984 geïntroduceerde Cherokee zijn erin terug te vinden.

Bij het nieuwe exterieur hoort vanzelfsprekend ook een nieuw interieur. Dat combineert klassieke en stijlvolle accenten, zoals houtinleg en een dubbele interieurtint, met stoere elementen als zichtbare bevestigingsmoeren. Jeep benadrukt dat alles aan de binnenzijde van de Commander nieuw is. De versnellingspook, het stuurwiel en het instrumentarium met vier ronde wijzerplaten zijn niet in andere modellen terug te vinden. Belangrijker wellicht, is de aanwezigheid van drie zitrijen. Daarmee wordt het model de eerste Jeep die plaats biedt aan zeven inzittenden. Er werd zelfs gekozen voor een podium-opstelling, waarbij de tweede en derde zitrij telkens wat hoger staan dan die ervoor, om de bezetters ervan een beter zicht op de weg te gunnen. Het gebrek aan hoofdruimte dat daardoor ontstaat, wordt weggewerkt door een dakverhoging van 8cm ter hoogte van de tweede zitrij. Aan de buitenkant valt die ingreep overigens nauwelijks op, omdat ze door opzichtige dakrails wordt gecamoufleerd. De tweede en derde zetelrij vouwen dicht tot een vlakke laadvloer en dat is uiteraard een plus voor de belaadbaarheid.

Hoewel het model een klein beetje langer en breder is dan de laatste Grand Cherokee, is de wielbasis identiek. Dat is uiteraard geen toeval; de Commander deelt de ophanging, aandrijfsystemen en motoren met dat model. Het komt erop neer dat de Commander, alvast in de VS, verkrijgbaar zal zijn als tweewielaandrijver (basismotoren) en met drie verschillende permanente vierwielaandrijfsystemen. Het motorenpallet bestaat uit twee V8 benzines en een enkele V6. Bovenin het aanbod staat de 5;7l V8 HEMI met 330pk, gevolgd door een 4,6l die 237pk sterk is en een 3,7l V6 die 210 paarden levert.

Een nieuwtje, althans voor Jeep, is de aanwezigheid van elektronische sensoren die een koprol of een zijdelingse impact registeren en vervolgens de airbags activeren. De Commander wordt in de herfst op de thuismarkt losgelaten. Een Europese introductie staat op de planning, maar een exacte timing is nog niet bekend.