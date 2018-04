Speciale Golf voor D'Ieterens 200ste verjaardag

Door: BV

r komt een speciale uitvoering van de VW Golf om de 200ste verjaardag van importeur D’Ieteren te vieren. De Golf bicentenary komt er in iets meer dan 1.000 exemplaren en werd in samenwerking met VW Individual ontwikkeld. Het model zal herkenbaar zijn aan de specifieke buitenkleuren (Sommelierrood, Reflexzilver of Magisch zwart), Lichtmetalen 17-duimsvelgen, een dakspoiler en handgrepen, bumpers en beschermlijsten in koetswerkkleur.

Aan de binnenzijde komt er een multifunctioneel stuur met bicentenary-logo, is er een specifiek bekledingsschema met twee stoftinten (licht- en donkergrijs) een centrale armsteun voor- en achteraan en specifieke vloermatten. De uitrusting omvat sowieso semi-automatische klimaatregeling, elektrisch bediende ruiten, een Audiosysteem met 10 luidsprekers en een boordcomputer. Het model komt er enkel als vijfdeurs en wordt louter met één van de verschillende TDI-dieselmotoren geleverd. Het prijskaartje start bij € 19.550.