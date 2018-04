Ford Sport Trac Adrenalin

Door: BV

e Amerikaanse SUV-gekte is nog lang niet bekoeld en wordt gretig gevoed door de constructeurs. Zo toont Ford op de New York Autoshow de Sport Trac Adrenalin. Een SUT (Sports Utility Truck) die gebaseerd is op de Sport Trac die begin dit jaar op de NAIAS Autoshow (Detroit) het levenslicht zag en binnen de kortste keren in de Amerikaanse Showrooms zal staan. Deze Adrenalin is onder handen genomen door SVT, de afdeling van de Ford constructeur die de GT bouwt en vanaf volgend jaar ook zal instaan voor de productie van de Shelby GT500. In 2007 zullen de sportwagenspecialisten ook de productieversie van dit studiemodel bouwen.

Naast het agressiever ogende koetswerk, zorgde SVT aan de binnenkant voor vier individuele kuipzetels. Rood leder voor de bekleding van de contactoppervlakken van het zitmeubilair en de deurpanelen harmonieert vanzelfsprekend met de fel rode koetswerktint. Het instrumentenpaneel kreeg gemakkelijk afleesbare wijzerplaten met een witte achtergrond, zoals op alle SVT-voertuigen.

Onder de kap huist een 4,6l V8-motor met 32 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. Die wordt door een supercharger gevoed en levert 390pk. Het is een zestrapsautomaat die de kracht naar de permanente vierwielaandrijving overbrengt. De aandrijfkracht wordt voor 40% naar de voor- en 60% naar de achtertrein gestuurd. De ophanging is zowel voor als achteraan onafhankelijk en werd voorzien van dikkere stabilisatorstangen en een aangepaste set dempers en veren. De link met het asfalt wordt gevormd door vijfspaaks 21-duims wielen, voorzien van 295/45-rubber.