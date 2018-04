Nissan Sport Concept

Door: BV

ind deze maand opent de New York Autoshow z’n deuren. De Japanners van Nissan pakken daar uit met de Sport Concept. Een ultrasportief studiemodel dat de Amerikanen warm moet maken voor een compact instapmodel. De studie is gebaseerd op de Tiida, waarvan de verkoop intussen al in Japan is gestart. Aangepaste versies van het model worden voorbereid voor een marktintroductie in de VS en en (als opvolger van de Almera) Europa. Voor het lijnenspel van de showwagen ging Nissan aankloppen bij de Japanse Atsugi ontwerpstudio.

De parelwitte koets kreeg veel bredere wielkasten dan het origineel. Daarin huizen 20-duims zesspaaks lichtmetalen velgen. De bumpers kregen een stoer lijnenspel en de voorbumper bestaat bijna volledig uit luchthapper. Achteraan geldt hetzelfde voor de diffuser. Het interieur bestaat uit vier kuipjes, die elk van een vierpuntsgordel voorzien zijn. Een sportievere wijzerplaat en sportstuur verfraaien het gezichtsveld van de bestuurder terwijl een performante luidsprekerset, met onder meer een woofer in de hoedenplank, de nodige decibels moet produceren.