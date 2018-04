Volkswagen Polo vernieuwd

Door: BV

et op tijd voor de dertigste verjaardag van het model toont Volkswagen de vernieuwde Polo. Die oogt een stuk frisser dan voorheen en krijgt als opvallendste kenmerk een volledig nieuwe snuit. Die sluit weer aan bij de nieuwe VW-look en combineert de complexe trapezoïde koplampen met de grote tot onderaan de bumper doorgetrokken V-vormige grille die ook het front van de nieuwe Passat siert. De achterpartij wordt dynamischer dankzij een nieuwe achterklep. De achterruit heeft immers een dieper uitgesneden V-vorm, geflankeerd door hertekende lichtunits die het ronde stijlelement van de koplampen overnemen. Door het nieuwe front wordt de Polo een tikkeltje groter. De totale lengte van 3916mm is immers 19mm meer dan voorheen. De breedte van 1650mm en hoogte van 1465mm bleven gelijk.

Aan de binnenkant krijgt de Polo de gebruikelijke beurt met nieuwe stofjes en sierlijsten. Daarnaast is er een nieuw instrumentenbord en zijn er nieuwe stuurwielen beschikbaar. De benamingen van de verschillende uitrustingsniveau’s worden gelijkgeschakeld met de rest van het gamma. Voortaan horen frontale en zijdelingse airbags tot de standaarduitrusting en zijn gordijnairbags optioneel. ESP is standaard op elke motorversie met 100pk of meer en is optioneel verkrijgbaar in combinatie met de andere motoren.

Het aanbod bestaat uit niet minder dan vijf benzinemotoren, met een vermogen van 55 tot 100pk en inclusief een FSI-krachtbron, en vier TDI-diesels die tussen 70 en 130pk sterk zijn. De 1.4 TDI driecilinder met 70pk neemt in het aanbod de rol van instapdiesel over van de voorbijgestreefde en fiscaal onvriendelijke 1.9 SDI terwijl een 80pk-versie van dezelfde krachtbron de ruimte tussen de instapper en de krachtiger 1.9 TDI’s moet opvullen.

De voorverkoop start vrijwel meteen. De marktintroductie is in Duitsland en de voornaamste Europese markten voorzien voor april.