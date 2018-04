Skoda Octavia Combi nu als 4x4

Door: BV

S

koda introduceert van de nieuwe Octavia Combi, die sinds juni op de Belgische markt verkrijgbaar is, een uitvoering met vierwielaandrijving. Die is even lang en breed als de gewone Combi, maar wel hoger. De spoorbreedte voor- en achteraan zijn 6mm kleiner, de vrije hoogte nam 23mm toe en bedraagt nu 16,3cm en de totale wagenhoogte nam 5,2cm toe naar 1,52m. Aan de belaadbaarheid werd niet geraakt; er is nog steeds minimaal 580l en maximaal 1.620l laadruimte beschikbaar. Skoda ontwikkelde twee specifieke interieurschema’s voor de 4x4; Adventure Onyx en Adventure Agaat.

De architectuur van de ophanging, met een McPherson voortrein en een achtertrein met 4 draagarmen, bleef gelijk, maar de veerweg nam wel toe. De achterwielen worden door middel van een Haldex-koppeling in de aandrijflijn opgenomen als via de sensoren van het ABS-systeem gripverlies wordt geregistreerd. Skoda biedt het model aan met een 105pk sterke 1.9TDI of de 150pk sterke 2.0 FSI benzinemotor met directe injectie. Beide motoren worden aan een handbediende zesversnellingsbak gekoppeld.

Het aanbod is beperkt tot één enkele uitvoering per motorversie. Die is wel steeds voorzien van onder meer vier airbags, elektrisch bediende ramen, halfautomatische airco, koplampspoeiers en een beschermplaat voor het carter. De 2.0 FSI moet Skoda € 22.840 opleveren. De TDI kost € 21.740. De modellen kunnen meteen besteld worden. In 2004 wist Skoda (van de vorige generatie) 35 stuks aan de man te brengen. Met de komst van de nieuwe generatie ligt de lat uiteraard wat hoger; dit jaar mikt het merk op een afzet van dik 50 stuks.