Renault Mégane Trophy RS is radicaler

enault lanceert in beperkte oplage een meer radicale versie van de Mégane RS. Onder de kap zit nog steeds de 2.0l 16-klepper viercilinder turbomotor. Die is goed voor 225pk bij 5.500t//min en 300Nm bij 3.000t/min. Gekoppeld aan een handgeroerde zesbak haalt de RS een topsnelheid van 236km/u en staat 100km/u al na 6,5 seconden op de teller. Tot zover het gekendeij nieuw voor deze op de Mégane Trophy competitie gebaseerde gelimiteerde uitvoering is de afstelling van het onderstel. Renault claimt de Trophy RS met het oog op een maximaal rijplezier radicaal te hebben afgesteld. Vooral het weggedrag in de bochten zou er drastisch op vooruit gegaan zijn. Op de vooras werd de veerweerstand met een kwart verhoogd naar 42Nm/mm. Achteraan is de aanpassing nog een stuk radicaler. Daar is de veer liefst 77% stijver geworden (44Nm/mm). Tegelijk reduceerde het merk de diameter van de antirolstang vooraan om de grip van de voortrein tijdens snel genomen bochten ideaal te houden. De elektronische rijhulpsystemen werden opnieuw gecalibreerd, maar de ESP stabiliteitscontrole is nu ook volledig uitschakelbaar.

De Brembo-remschijven zijn zowel voor- als achteraan geperforeerd. Daardoor oververhitten ze minder snel, is er meer remkracht wanneer het nat is en wordt het niet afgeveerde gewicht gereduceerd. Nieuw 18-duims lichtmetaal zorgt ook al voor een reductie van het gewicht buiten de ophanging. Elke velg weegt immers 1,5kg minder. De banden moeten voor een betere tractie en grip op elke ondergrond zorgen en zijn dan ook ruim bemeten; het Dunlop SP Sport Maxx-rubber heeft maat 235/40. Om de bestuurder de kans te geven de wagen met de rem te controleren in limietsituaties, werd de elektronische remkrachtverdeler (die onder- en overstuurneigingen tijdens het afremmen onderdrukt) uit de software gewist. Tot slot verving Renault de stuurstang door een exemplaar dat meer stuurgevoel geeft.

De uitgave is herkenbaar aan de specifieke grijze koetswerkkleur en de grafietkleurige velgen. Aan de binnenzijde noteren we een nieuwe bekleding en tal van elementen met een carbonlook. Een genummerde plaquette tegen de boordplank benadrukt het feit dat het om een gelimiteerde uitgave gaat. Het stuurwiel, de versnellingspookknop en Őmof, de zetels en veiligheidsgordels zijn afgewerkt met blauwe accenten. Tot de standaarduitrusting horen onder meer elektrisch bediende ruiten, een audio-installatie en klimaatregeling.