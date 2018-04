Nieuwe snuit voor Audi A8

Door: BV

ij z’n introductie in januari van vorig jaar was de A8 de eerste Audi die over de nieuwe familiesnuit met de Single-frame radiatorgrille (die over het bumperschild heen doorloopt) beschikte. Die was echter enkel voorbehouden voor de zesliter 12-cilinder. Intussen werd het stijlkenmerk op de A3 Sportback, A4 en A6 geïntroduceerd. Audi achtte de tijd dan ook rijp om de minder edele zes- en achtcilinderversies van de A8 van de modernere grille te voorzien. De versies debuteren in Genève en worden vanaf deze maand gebouwd. Andere wijzigingen zijn er niet.